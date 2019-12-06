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06.12.2019 14:03
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год

Текст: Ольга Игнатова
Прогноз погоды на Новый год будет известен только в последней декаде декабря, пояснил на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сегодня точный прогноз погоды можно сделать на 5-6 дней вперед, через пару лет погоду можно будет спрогнозировать больше чем на неделю, но предсказать в начале месяца то, что будет в его конце, все равно окажется невозможно.

Фото: iStock
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"Сделать это могут лишь люди со сверхъестественными способностями, обладающие тайными знаниями, но в Гидрометцентре таких нет", - иронично заметил Вильфанд.

Но при этом он привел любопытные данные о том, как изменялся характер осадков, которые выпадали в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве.

"Мы проанализировали данные с 1885 года, как часто в новогоднюю ночь выпадал снег или была смешанная фаза осадков - дождь со снегом, или лил дождь. Так вот: до 1960 года дождей в новогоднюю ночь не было. А с 1961 года появилась выраженная динамика с преобладаем именно смешанных осадков. В нынешнем веке вероятность дождя со снегом в новогоднюю ночь составляет 32 процента. Вероятность выпадения снега -34 процента. И такая же вероятность, что снега в новогоднюю ночь вообще не будет", - уточнил синоптик.

Также все чаще и чаще наблюдаются бесснежные и малоснежные зимы.

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