Новости

В Хабаровске спустя 12 лет сдали проблемный дом дольщиков 10:08
Названо преимущество ядерного оружия России перед США 10:06
В Челябинске маршрутка врезалась в остановку 10:02
МВД выступило против снижения нештрафуемого лимита скорости 10:01
В Приморье на пациентов больниц надели браслеты 09:59
Врачи рассказали об особенностях употребления спиртного на корпоративах 09:55
Авторов комментариев в СМИ предложили верифицировать через госуслуги 09:45
Видео: пассажиры легковушки не пострадали после чудовищной аварии 09:38
Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов 09:22
Российские пограничники получили вездеход для опытной эксплуатации 09:13
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора 08:59
Врачи назвали внешние признаки, указывающие на проблемы с сердцем 08:45
Регионы получат в 2020 году 0,5 млрд на развитие информационных систем 08:23
Назван овощ, способный восстанавливать даже легкие курильщика 08:00
Kia Seltos для России: стали известны подробности 08:00
Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Чите 07:57
Панарин вернулся в Коламбус и забил под свист трибун 07:51
В Сингапуре арестовано приморское судно "Севастополь" 07:28
В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно 07:26
Плавучий космодром "Морской старт" отремонтируют в Приморье 07:17
Отель Holiday Inn загорелся на таиландском курорте Паттайя 06:50
Энергетическая компания переходит на прямые договоры с москвичами 06:35
Сахалинские экологи выступили против вырубки леса на горе Острой 06:13
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:11
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
06.12.2019 08:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи назвали внешние признаки, указывающие на проблемы с сердцем

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкие медики назвали четыре внешних признака, которые часто сигнализируют о высокой вероятности развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, передает Focus.de.

Фото: iStock
Ученые: краска для волос увеличивает риск рака молочной железы

Диагональная складка на мочке уха - так называемый симптом Фрэнка - свидетельствует о высоком риске появления атеросклероза и сердечных недугов. Деформация связана с тем, что в организме нарушен кровоток.

О том, что человеку необходимо задуматься о снижении уровня холестерина, предупреждают узловатые жировые отложения на руках, коленях и верхнем веке. Их цвет может варьироваться от светло-желтого до оранжевого.

Чрезмерно широкие и толстые ногти на руках могут указывать на развитие сердечной недостаточности.

Опасно появление серого кольца вокруг радужной оболочки глаза. На зрение оно не влияет, но вот о сердечных болезнях предупреждать может.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Сингапуре арестовано приморское судно "Севастополь"
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН
В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты