Врачи назвали внешние признаки, указывающие на проблемы с сердцем

Немецкие медики назвали четыре внешних признака, которые часто сигнализируют о высокой вероятности развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, передает Focus.de.

Диагональная складка на мочке уха - так называемый симптом Фрэнка - свидетельствует о высоком риске появления атеросклероза и сердечных недугов. Деформация связана с тем, что в организме нарушен кровоток.

О том, что человеку необходимо задуматься о снижении уровня холестерина, предупреждают узловатые жировые отложения на руках, коленях и верхнем веке. Их цвет может варьироваться от светло-желтого до оранжевого.

Чрезмерно широкие и толстые ногти на руках могут указывать на развитие сердечной недостаточности.

Опасно появление серого кольца вокруг радужной оболочки глаза. На зрение оно не влияет, но вот о сердечных болезнях предупреждать может.