Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму

Обладателям усов и бороды в сезон гриппа и ОРВИ нужно тщательнее ухаживать за растительностью, а еще лучше - побриться. Такую рекомендацию главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова распространило агентство "Москва".

По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.

"Волос человека можно сравнить с фильтром, который ловить впитывает всевозможные микрочастицы, - отметил Тяжельников. - Влажность и тепло в густом покрове создают комфортные условия для их размножения".

Врач также предупредил, что в бороде могут оседать остатки мокроты. Поэтому даже переболевшие ОРВИ мужчины через какое-то время рискуют вновь заразиться.