Xiaomi резко снизила цены на "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi сделала бюджетный аппарат Redmi Note 8 Pro, работающий на игровой платформе MediaTek Helio G90T, дешевле для китайских покупателей. Снижение цены может затронуть и остальные страны, к тому же, к выходу готовится новый "монстр" Redmi K30. Цены на AliExpress также ожидаемо упадут.

Фото: Xiaomi

Если на старте продаж Redmi Note 8 Pro обходился покупателям в 1399 юаней (12700 рублей) за базовую комплектацию 6/64 Гб, то теперь эта версия стоит 1299 юаней (11800 рублей), рассказал глава Redmi Лу Вэйбин.

Модификация 6/128 Гб упала в цене с 1599 до 1399 юаней (12700 рублей), а за старшую версию 8/128 Гб компания просит 1599 юаней (14500 рублей) вместо прежних 1799.

В Xiaomi утверждают, что Redmi Note 8 Pro продается взрывными темпами - за три месяца компания отгрузила более 10 миллионов устройств. Аппарат оснащен 6,53-дюймовым экраном, 64-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Samsung GW1, аккумулятором на 4500 Вт и модулем NFC.