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06.12.2019 16:19
Рубрика: В мире

Зачем в Риге запустили процесс роспуска думы

Текст: Юрий Сизов
Диагноз, который успели поставить политические комментаторы в уходящем году власть предержащим в Латвии, подтверждается очередным "болевым симптомом", который на этот раз испытали депутаты Рижской думы после того, как 6 декабря министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, курирующий муниципалитеты этой прибалтийской республики, заявил о решении запустить процесс роспуска столичной мэрии.
Фото: Оксана Джадан/ РИА Новости Фото: Оксана Джадан/ РИА Новости
Фото: Оксана Джадан/ РИА Новости

Правда, еще в самом конце ноября он успел намекнуть в местном эфире на "объективные признаки", согласно которым городская власть, якобы, утратила способность качественно организовывать работу и впредь не сможет выполнять свои функции. Более того, он даже дал понять, что роспуск городских депутатов - лишь вопрос времени.

Фото: Saeima/wikipedia.org
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И вот, собрав пресс-конференцию, публичный политик пояснил, что свой вердикт он вынес на основании тех нарушений, которые выявлены в работе местных чиновников. Но это лишь вторая часть "мерлезонского балета", уточняют новостные порталы. Ведь теперь решение министра, решившего довести до победного конца свою дуэль с блоком "Согласия" и "Честь служить Риге", должен "благословить" законодательный орган республики. Тем более, что по неофициальной информации, которой располагает агентство LETA, коалиционное большинство может поддержать эту инициативу министра.

Представители министерства уже неоднократно высказывали мнение, что Рижская дума не справляется с выполнением одной из своих автономных функций: хозяйственным обслуживанием отходов. Это и дало им юридическое основание для столь решительных действий. А еще одним поводом к этому стало принятое на днях решение сейма продлить срок чрезвычайной ситуации в сфере вывоза отходов в Риге.

Мэр Риги Олег Буров еще три дня назад дал понять журналистам, что кризиса в Рижской думе нет. И если настойчивый Пуце все же добьется роспуска самоуправления, то партия "Честь служить Риге" будет готовиться к внеочередным выборам. Кстати, и депутат Европарламента Нил Ушаков, уточняет портал LSM, тоже готов принять в них участие. "Если выборы состоятся, партия поддержит кандидатуру Ушакова в своем списке", - успел заявить избранный этой осенью новый лидер "Согласия" Янис Урбанович.

Фото: YouTube
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Датой внеочередных выборов Рижской думы пока называется последний день февраля, однако этот пункт может быть изменен парламентом страны, допускают эксперты. Следует пояснить, что согласно закону о самоуправлениях, дума распускается решением, проект которого подает в парламент правительство. В этом случае сейм назначает временную администрацию и дату новых выборов.

Но если до очередной избирательной кампании в местные органы власти, а она намечена в Латвии на первую субботу июня 2021 года, остается меньше 15 месяцев, выборы не проводятся. Так что время - впритык.

В мире Европа Латвия
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