Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой

Васильева Ольга Юрьевна

министр просвещения РФ

- Когда будут утверждены новые школьные стандарты? И не увеличат ли они нагрузку на детей?

- Спасет ли проект "Земский учитель" школы в малых городах и селах?

- Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку?

В редакции "Российской газеты" состоится традиционный "Деловой завтрак" с министром просвещения Ольгой Васильевой. Самые наболевшие и острые вопросы вы можете задать до 09.00 13 декабря по телефону: 8 800 200 09 09 (звонки бесплатные из всех регионов России), а также уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru и по факсу: 8 499 257 58 92.