Захар Прилепин написал книгу о Есенине

Одно из самых ожидаемых событий non/fictioN-2019 - презентация давно ожидаемой книги одного из самых громких современных русских авторов, Захара Прилепина. Труд посвящен одному из самых знаменитых русских поэтов всех времен - Сергею Есенину.

"Это тема, которая касается не только литературы, - начал свою презентацию Прилепин, с места в карьер отвечая на напрашивающийся вопрос: "почему книга такая чудовищно толстая?" - здесь есть всё: мужчины и женщины, государство и политика, человек и алкоголь". И все это окутано мифами, к созданию которых Есенин сам активно приложил руку, потому что какой же поэт без мифов.

При этом Прилепин вовсе не собирался "развенчивать мифы" или делать книгу в появившемся сейчас жанре "биография без прикрас", к чему дает многочисленные основания сама жизнь Есенина: все его многочисленные женщины, дети, загулы и побоища в парижских и нью-йоркских отелях, предвосхитившие стиль рок-звезд. Автора новой биографии Есенина это не то чтобы не интересует, он пишет о заграничном вояже с Айседорой очень подробно, как, наверное, никто еще не писал. Но он рассматривает все эти колоритные подробности в контексте творчества и эпохи.

А важнейшей для Прилепина особенностью той эпохи было реальное появление крестьянских и пролетарских поэтов и писателей в русской литературе, до того почти исключительно дворянской. "Мы редко вспоминаем, - подчеркнул Прилепин, что не только Блок и Белый, но и Маяковский были выходцами из дворянских семей. Поэтому что бы нам сейчас ни рассказывали про Россию, которую мы потеряли, революция, как к ней ни относись, реально открыла дорогу новым авторам". При этом приходится признать, что "пролетарская литература" сейчас существует как предмет изучения, но не существует как литература.

Но интерес - не только исторический. "Есенин XXI века, Есенин эпохи последствий буржуазной революции, Донбасса, Путина - снова становится актуальным".

Неудивительно, что книга не заканчивается смертью героя: в ней очень подробно рассказывается как раз о детях и женщинах. "О тех женщинах, с которыми он был близок, он как раз ничего не писал. А много писал о тех, которые не пошли ему навстречу", - обратил внимание Прилепин.

Неудивительно и то, что столь яркий герой оказал воздействие на столь восприимчивого автора. "Если не до психбольницы, то до вытрезвителя я в ходе работы чуть не дошел", - пошутил Прилепин. И, видимо, это та шутка, в которой доля шутки.

Что дальше? Дальше Прилепин собирается писать биографию Михаила Шолохова. А поскольку в МХАТе им. Горького, в котором Прилепин работает завлитом, готовится спектакль по его книге "Семь женщин Есенина", главный редактор издательства "Молодая Гвардия" Андрей Петров тоже пошутил: "Надо назвать спектакль "Семь женщин Есенина и 27 авторов "Тихого Дона".