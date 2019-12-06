Заявление об отставке Борзаковского рассмотрят 11 декабря

Вопрос отставки Юрия Борзаковского с поста вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рассмотрен 11 декабря, передает ТАСС. Решение будет принимать президиум федерации.

"Вопрос о добровольном сложении полномочий будет внесен в повестку заседания", - подтвердила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Свое решение Борзаковский объяснил отсутствием общего языка между сборной командой и ВФЛА.

"Я не могу работать, когда нет общего языка между сборной командой и федерацией", - сказал он.