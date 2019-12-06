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06.12.2019 13:00
Рубрика: В мире

Жители Лондона ополчились на главную рождественскую ель

Текст: Владимир Шилов
Фото: Victoria Jones/ REUTERS Фото: Victoria Jones/ REUTERS
Фото: Victoria Jones/ REUTERS

Британцы высмеяли в Twitter главную рождественскую ель Лондона за ее неприглядный внешний вид. Суть большинства претензий сводится к тому, что "это облезлое и чахлое дерево портит праздничную атмосферу".

Фото: iStock
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Исправить ситуацию не смог даже специально наложенный "макияж": муниципальные власти потратили на украшение 21-метрового исполина несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

В начале месяца дерево было доставлено из Норвегии на специальном пароме и установлено на Трафальгарской площади. Главную елку Лондона вот уже более 70 лет подряд в дар жителям Лондона преподносит мэрия Осло.

Шквал критики вынудил британского посола в Норвегии Ричарда Вуда вступится за "потрепанную красавицу" . "Именно так и должно выглядеть 90-летнее дерево в живой природе", - отметил он.

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