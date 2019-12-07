"Балканский Иерусалим" ждет российских туристов

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины (БиГ), городе, именуемом не иначе как "Балканский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад, 7 декабря прошел "Зимний дипломатический базар". В нем приняли участие свыше 40 дипломатических миссий, и уже традиционно одним из лучших и самых гостеприимных павильонов был признан российский.

Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с советницей мэра боснийской столицы Аидой Користович, торжественно открывшей сегодня данное благотворительное мероприятие, средства от которого пойдут в помощь нуждающимся детям.

"Мы заинтересованы в привлечении туристов из РФ в Сараево, - констатировала она. - При этом нам есть, что им предложить. И это не только всемирно известные памятники истории и культуры, но и природные богатства. Наш город находится в окружении олимпийских гор, а ближайшие зимние и летние туристические курорты располагаются всего в 20 минутах езды на автотранспорте от Сараево. Мы активно работаем над развитием соответствующей инфраструктуры. В этом году у нас проводились этапы XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019), где участвовала и российская сборная. Мы намерены организовывать и в дальнейшем такого рода мероприятия, обеспечив приезд сюда представителей РФ, чтобы они лучше познакомились с нашими достопримечательностями".

По мнению Аиды Користович, для повышения туристической привлекательности Сараево и всей Боснии и Герцеговины среди россиян важно было бы организовать прямое авиасообщение между Москвой и боснийской столицей, власти которой, по ее словам, в случае принятия подобного решения оказали бы всю необходимую поддержку.

Корреспонденту "РГ" удалось побеседовать и с одним из ключевых организаторов "Зимнего дипломатического базара", супругой мэра боснийской столицы - Майдой Скака. Она также пригласила россиян посетить Сараево, подчеркнув, что "здесь всегда рады туристам из РФ".

Между тем посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов считает, что у Боснии и Герцеговины и Балкан в целом есть огромный потенциал для дальнейшего развития религиозного туризма. "Я уверен, что большее информирование о различных религиозных местах позволит вывести его на более высокий уровень, - отметил высокопоставленный дипломат. - Как представитель многоконфессиональной страны могу утверждать, что развитие религиозного туризма разрушает мифы. Оказываясь в святом месте, будь то церковь, мечеть, синагога или буддистский храм, паломник или просто турист, который интересуется религией, открывает для себя новый мир, интересные идеи, знакомится с традициями других народов, что, несомненно, способствует росту уважения и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий и различными народами".

Напомним, что город Сараево был основан в 1461 году знаменитым османским военным и государственным деятелем Иса-бей Исаковичем на месте населенного пункта Врхбосны, получив соответствующее первоначальное название Босна-Сарай, что с тюркского можно перевести как "боснийский дворец". После присоединения Боснии к Австро-Венгрии в 1878 году название изменено на Сараево - буквально "дворцовое". Боснийская столица расположена в межгорной Сараевской котловине на берегах реки Миляцки, а высота над уровнем моря исторического центра в общине Стари Град достигает 541 метр. Здесь характерны резкие перепады погодных условий в течение суток, что естественным образом сказывается на самочувствии населения. Именно этим объясняют эксперты любовь горожан к кофе, а подчас и к горячительным напиткам.

Некоторые интересные факты из жизни Сараево

Совершенное в Сараево 28 июня 1914 года сербом Гаврило Принципом из организации "Молодая Босния" убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, послужило поводом для начала Первой мировой войны, ставшей одной из наиболее кровопролитных и масштабных в человеческой истории.

При этом вся история обозначенного теракта до сих пор вызывает ряд вопросов у специалистов. Почему следствие велось столь поспешно? Почему не была прервана поездка наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда по Сараево и не изменена программа его визита после ранее совершенного в этот же день покушения (в кортеж бросили бомбу, она взорвалась, но высокопоставленные супруги не пострадали)? Можно ли поверить в то, что шофер случайно заблудился в городе, доставив эрцгерцога именно к тому кафе, где скучал Гаврило Принцип.

В Сараево располагалась одна из крупнейших колоний русской эмиграции, вызванной последствиями Первой мировой и Гражданской войн в России с 1919 по 1924 годы. В марте 1920 года здесь был открыт Русский кадетский корпус, разместившийся в здании бывшей австрийской казармы, где функционировала церковь Святого Александра Невского. Среди русских поэтов здесь блистал Георгий Алексеевич Богатырев, публиковавшийся под псевдонимом Мечтатель.

Гости Сараево и любители кино имеют уникальную возможность посетить музей культового кинофильма "Вальтер защищает Сараево" (1972), где впервые общественности представлены восковые фигуры ключевых героев картины. Следует напомнить, что фильм рассказывает об истории югославского партизана-разведчика Владимира Перича, известного под псевдонимом "Вальтер". Он был показан более чем в 60 странах. Только в Китае его посмотрели свыше 300 миллионов человек. В честь главных героев китайцы называли своих детей и переименовывали улицы, а также создали особую марку пива под названием "Вальтер" с изображением на этикетке актера Баты Живоиновича.