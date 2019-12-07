Четыре человека погибли при взрыве в Мексике

Взрыв прогремел в окрестностях мексиканского города Пуэбла. Предположительно, взорвался порох или пиротехника.

В результате случившегося погибли четыре человека. Еще десять получили ранения, они были госпитализированы. Число жертв может вырасти, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в Мексике крайне популярны салюты, без них не обходится ни один праздник. Однако при производстве периодически происходят взрывы, в том числе с летальным исходом. В 2016-м году при взрыве на ярмарке пиротехники в муниципалитете Тультепеке погибли более 40 человек. А в октябре этого года в пиротехнической мастерской в том же муниципалитете жертвами взрыва стали два человека.