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07.12.2019 03:37
Рубрика: В мире

Четыре человека погибли при взрыве в Мексике

Взрыв прогремел в окрестностях мексиканского города Пуэбла. Предположительно, взорвался порох или пиротехника.

В Словении пять человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме

В результате случившегося погибли четыре человека. Еще десять получили ранения, они были госпитализированы. Число жертв может вырасти, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в Мексике крайне популярны салюты, без них не обходится ни один праздник. Однако при производстве периодически происходят взрывы, в том числе с летальным исходом. В 2016-м году при взрыве на ярмарке пиротехники в муниципалитете Тультепеке погибли более 40 человек. А в октябре этого года в пиротехнической мастерской в том же муниципалитете жертвами взрыва стали два человека.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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