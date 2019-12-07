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07.12.2019 21:00
Рубрика: Кинократия

Детские сады в Германии и Британии стали навязывать "веганское меню"

Текст: Андрей Васильев

Детские сады в Германии и Британии предложили малышам исключительно "веганское меню", что вызвало бурю возмущения у родителей, угрожающих подать на заведения в суд.

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Немецкий детский сад, имеющий филиалы в Херне Хилле и Далвиче, представил растительное меню в детском саду, которое родители сочли "неожиданным сюрпризом". Они были "крайне расстроены" тем, что с ними не проконсультировались, сообщает The Times.

О решении руководство садика объявило родителям в ноябре и, не дожидаясь ответа от них, заменило обычное меню на веганское. Несмотря на то, что 70 процентов родителей хотели бы включения большего количества растительных блюд в рацион своего ребенка, опрос, проведенный после встречи в ноябре, показал, что только 5 процентов пожелали, чтобы такая диета была исключительно веганской.

"Многие родители выражали беспокойство по поводу отсутствия консультаций с ними. Все были удивлены. Было много вопросов о том, обусловлено ли решение о рационе ребенка заботой о детях", - сказала мать одного из воспитанников детского сада.

Фото: iStock
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Тем не менее из рациона заведения на некоторое время были полностью исключены яйца, молочные продукты, мясо, мед. Вскоре Беттина Себек, директор заведения извинилась, перед родителями за решение ввести в рацион детей "веганское меню" без консультации с ними. Причем сделала она это не в устной форме, а по электронной почте. Руководство детского сада в итоге решило оставить в меню только молочные продукты и яйца при полном отсутствии мясных продуктов.

Пример немецких коллег оказался заразителен для британцев. В Честере руководство местного детского сада планирует с января представить новое меню, в котором будет исключены мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Таким образом, 260 детей в возрасте от полутора до 4 лет должны будут соблюдать исключительно растительную диету.

Родители детей также заявили, что это решение было принято без предварительной консультации с ними, сообщает The Daily Mail. Некоторые из них выразили мнение, что детские сады, которыми руководят веганы, "навязывают свой выбор образа жизни", который "дискриминирует" детей, привыкших есть мясо.

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Клэр Тейлор, основатель этого детского садика в Честере, упорно отстаивает свое решение, которое, по ее словам, "было принято с учетом интересов детей и будущего планеты". Пока детский сад Бодхи, расположенный в Килберне на севере Лондона, является единственным веганским детским заведением в Британии. В детском саду, который обслуживает детей от 18 месяцев до пяти лет, описывается, как веганская пища поступает в детский организм для пользы "тела, ума и души" и может привести к "позитивным изменениям в нем".

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