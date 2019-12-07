Детские сады в Германии и Британии стали навязывать "веганское меню"

Детские сады в Германии и Британии предложили малышам исключительно "веганское меню", что вызвало бурю возмущения у родителей, угрожающих подать на заведения в суд.

Немецкий детский сад, имеющий филиалы в Херне Хилле и Далвиче, представил растительное меню в детском саду, которое родители сочли "неожиданным сюрпризом". Они были "крайне расстроены" тем, что с ними не проконсультировались, сообщает The Times.

О решении руководство садика объявило родителям в ноябре и, не дожидаясь ответа от них, заменило обычное меню на веганское. Несмотря на то, что 70 процентов родителей хотели бы включения большего количества растительных блюд в рацион своего ребенка, опрос, проведенный после встречи в ноябре, показал, что только 5 процентов пожелали, чтобы такая диета была исключительно веганской.

"Многие родители выражали беспокойство по поводу отсутствия консультаций с ними. Все были удивлены. Было много вопросов о том, обусловлено ли решение о рационе ребенка заботой о детях", - сказала мать одного из воспитанников детского сада.

Тем не менее из рациона заведения на некоторое время были полностью исключены яйца, молочные продукты, мясо, мед. Вскоре Беттина Себек, директор заведения извинилась, перед родителями за решение ввести в рацион детей "веганское меню" без консультации с ними. Причем сделала она это не в устной форме, а по электронной почте. Руководство детского сада в итоге решило оставить в меню только молочные продукты и яйца при полном отсутствии мясных продуктов.

Пример немецких коллег оказался заразителен для британцев. В Честере руководство местного детского сада планирует с января представить новое меню, в котором будет исключены мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Таким образом, 260 детей в возрасте от полутора до 4 лет должны будут соблюдать исключительно растительную диету.

Родители детей также заявили, что это решение было принято без предварительной консультации с ними, сообщает The Daily Mail. Некоторые из них выразили мнение, что детские сады, которыми руководят веганы, "навязывают свой выбор образа жизни", который "дискриминирует" детей, привыкших есть мясо.

Клэр Тейлор, основатель этого детского садика в Честере, упорно отстаивает свое решение, которое, по ее словам, "было принято с учетом интересов детей и будущего планеты". Пока детский сад Бодхи, расположенный в Килберне на севере Лондона, является единственным веганским детским заведением в Британии. В детском саду, который обслуживает детей от 18 месяцев до пяти лет, описывается, как веганская пища поступает в детский организм для пользы "тела, ума и души" и может привести к "позитивным изменениям в нем".