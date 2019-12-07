Эксперты спрогнозировали сокращение рабочего дня до 6-7 часов

Новости

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака 09:00
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы 08:57
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски 08:49
НХЛ не накажет Задорова за силовой прием против Котканиеми 08:36
Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером 08:30
Растрогавшая до слез главу Забайкалья многодетная мать получила жилье 08:16
Малкин принес победу "Питтсбургу" над "Аризоной" 08:07
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты 07:40
Эво Моралес отправился на медобследование на Кубу 07:18
Трамп заявил об отсутствии у него личного мобильного телефона 06:48
В Приморье за взятки задержали инспекторов ГИБДД 06:45
Президент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве 06:44
В Приморье нашли убитого тигренка 06:21
Видео: В США рождественскую елку запитали от электрического угря 06:14
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР 05:53
На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти 05:53
Военные РФ раздали детям из Алеппо школьные принадлежности 05:23
Forbes перечислил самых высокооплачиваемых музыкантов года 05:20
Присяжные в США назвали необоснованным иск к Маску о клевете 04:40
В США первый запуск корабля Starliner перенесен на 20 декабря 04:32
Врачи предложили эффективный способ сбросить вес без диет и тренировок 04:00
Трамп отложил признание наркокартелей Мексики террористическими организациями 03:55
Четыре человека погибли при взрыве в Мексике 03:37
В Словении пять человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме 03:27
Экс-тренер "Спартака" Каррера возглавит греческий АЕК 03:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали сокращение рабочего дня до 6-7 часов

Текст: Ольга Игнатова
В преддверии нового года принято делать прогнозы. Президент и основатель портала Superjob Алексей Захаров специально для "Российской газеты" спрогнозировал самые заметные тенденции, которые проявятся на российском рынке труда в ближайшее десятилетие.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Четырёхдневки не будет!

Четырёхдневной рабочей недели в ближайшие десять лет мы точно не увидим, считает Алексей Захаров, а вот сокращение рабочего дня - вполне реальное и даже желательное событие. "В ближайшие 10 лет офисы, госпредприятия, бюджетный сектор сократят рабочий день до 6-7-часового", - уверен Захаров.

Фото: iStock
Кто сможет хорошо подзаработать накануне Нового года

Водителей заменят роботы

В ближайшие 10 лет мы рискуем остаться с тем, что практически 90% профессиональных водителей потеряют работу, потому что они не нужны. Их заменят беспилотники, считает эксперт. Водителям же будет сложно переквалифицироваться и найти работу. Скорее всего он займут нишу низкоквалифицированных кадров.

Бухгалтеры останутся без работы

Бухгалтеры также, как и таксисты, рискуют лишиться работы уже в ближайшем будущем. Этому способствуют переход многих компаний на электронный документооборот, автоматизация финансовых процессов и минимальное участие человека в них. К примеру, из отдела компании среднего бизнеса, где сейчас работает 3-4 бухгалтера, все процессы сможет осуществлять один человек.

Фото: iStock
Результаты исследования: в России карьера женщинам дается тяжелее

"Если говорить о длине трудовой недели, то она будет сокращаться и все больше людей начнут работать дистанционно и по гибкому графику. Дистанционная работа сделает неактуальной пятидневку - люди будут работать когда им удобно, хоть днем, хоть ночью, столько часов, сколько они хотят исходя из своих материальных запросов", - в свою очередь считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

При этом он не отвергает теории, что беспилотники со временем заменят водителей. Хотя вряд ли это случится именно в течение 10 лет. "Беспилотные автомобили пока еще небезопасны - по крайней мере, к их безопасности пока возникают вопросы. При этом надо понимать, что окончательно шоферская работа не исчезнет. В мире полно мест, где просто нет необходимой инфраструктуры для навигации беспилотников, и она там никогда не появится из-за низкой плотности населения и экономической невыгодности ее построения. Как до сих пор в России много мест, не охваченных сотовой связью, точно так же инфраструктура для беспилотников будет появляться прежде всего в плотно населенных местах, и останутся пятна, где люди сами будут управлять автомобилями", - добавляет Зубец.

Фото: Photoxpress
Каким будет портрет руководителя через пять лет

А вот насчет исчезновения бухгалтерской профессии он не согласен. "Я слышу разговоры по этому поводу уже не менее 10 последних лет. А она никак не исчезнет. И этого не произойдёт, пока существуют налоги и государственная регламентация хозяйственной деятельности. Другое дело, что машины берут на себя в последнее время неквалифицированный труд, например, в области анализа первичной бухгалтерской отчетности. Но при этом окончательное суждение о тех или иных операциях все равно будет выносить человек. Иными словами бухгалтерский труд не отомрет, но потребует более высокой квалификации. Тем более, что в последнее время в области надзора за деятельностью компаний все большее внимание уделяется квалифицированному суждению. То же самое мы видим в области оценки бизнеса, например. Так что бухгалтерам придется переучиваться и осваивать новые навыки", - уверен эксперт.

Экономика Работа Занятость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР
Президент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве
Присяжные в США назвали необоснованным иск к Маску о клевете
Путин назвал условие для транзита газа через Украину