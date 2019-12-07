Эксперты спрогнозировали сокращение рабочего дня до 6-7 часов

В преддверии нового года принято делать прогнозы. Президент и основатель портала Superjob Алексей Захаров специально для "Российской газеты" спрогнозировал самые заметные тенденции, которые проявятся на российском рынке труда в ближайшее десятилетие.

Четырёхдневки не будет!

Четырёхдневной рабочей недели в ближайшие десять лет мы точно не увидим, считает Алексей Захаров, а вот сокращение рабочего дня - вполне реальное и даже желательное событие. "В ближайшие 10 лет офисы, госпредприятия, бюджетный сектор сократят рабочий день до 6-7-часового", - уверен Захаров.

Водителей заменят роботы

В ближайшие 10 лет мы рискуем остаться с тем, что практически 90% профессиональных водителей потеряют работу, потому что они не нужны. Их заменят беспилотники, считает эксперт. Водителям же будет сложно переквалифицироваться и найти работу. Скорее всего он займут нишу низкоквалифицированных кадров.

Бухгалтеры останутся без работы

Бухгалтеры также, как и таксисты, рискуют лишиться работы уже в ближайшем будущем. Этому способствуют переход многих компаний на электронный документооборот, автоматизация финансовых процессов и минимальное участие человека в них. К примеру, из отдела компании среднего бизнеса, где сейчас работает 3-4 бухгалтера, все процессы сможет осуществлять один человек.

"Если говорить о длине трудовой недели, то она будет сокращаться и все больше людей начнут работать дистанционно и по гибкому графику. Дистанционная работа сделает неактуальной пятидневку - люди будут работать когда им удобно, хоть днем, хоть ночью, столько часов, сколько они хотят исходя из своих материальных запросов", - в свою очередь считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

При этом он не отвергает теории, что беспилотники со временем заменят водителей. Хотя вряд ли это случится именно в течение 10 лет. "Беспилотные автомобили пока еще небезопасны - по крайней мере, к их безопасности пока возникают вопросы. При этом надо понимать, что окончательно шоферская работа не исчезнет. В мире полно мест, где просто нет необходимой инфраструктуры для навигации беспилотников, и она там никогда не появится из-за низкой плотности населения и экономической невыгодности ее построения. Как до сих пор в России много мест, не охваченных сотовой связью, точно так же инфраструктура для беспилотников будет появляться прежде всего в плотно населенных местах, и останутся пятна, где люди сами будут управлять автомобилями", - добавляет Зубец.

А вот насчет исчезновения бухгалтерской профессии он не согласен. "Я слышу разговоры по этому поводу уже не менее 10 последних лет. А она никак не исчезнет. И этого не произойдёт, пока существуют налоги и государственная регламентация хозяйственной деятельности. Другое дело, что машины берут на себя в последнее время неквалифицированный труд, например, в области анализа первичной бухгалтерской отчетности. Но при этом окончательное суждение о тех или иных операциях все равно будет выносить человек. Иными словами бухгалтерский труд не отомрет, но потребует более высокой квалификации. Тем более, что в последнее время в области надзора за деятельностью компаний все большее внимание уделяется квалифицированному суждению. То же самое мы видим в области оценки бизнеса, например. Так что бухгалтерам придется переучиваться и осваивать новые навыки", - уверен эксперт.