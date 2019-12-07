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07.12.2019 16:59
Рубрика: В мире

Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии

Текст: Александр Саможнев

Турция не намерена выводить из Сирии армию до тех пор, пока об этом не попросит сирийский народ, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

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"Мы останемся, пока сирийский народ не скажет, что пора уходить", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Между тем Турция заявила, что сохраняет за собой право на продолжение операции "Источник мира" в Сирии, если Россия и США не выполнят свои обязательства в рамках заключенных меморандумов. Анкара настаивает, что это будет продолжаться до тех пор, пока зона безопасности на северо-востоке страны не будет очищена от террористов.

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Напомним, Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. По замыслу Анкары, в этот район смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество также осудило действия турецкой стороны.

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