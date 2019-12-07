Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии

Турция не намерена выводить из Сирии армию до тех пор, пока об этом не попросит сирийский народ, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

"Мы останемся, пока сирийский народ не скажет, что пора уходить", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Между тем Турция заявила, что сохраняет за собой право на продолжение операции "Источник мира" в Сирии, если Россия и США не выполнят свои обязательства в рамках заключенных меморандумов. Анкара настаивает, что это будет продолжаться до тех пор, пока зона безопасности на северо-востоке страны не будет очищена от террористов.

Напомним, Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. По замыслу Анкары, в этот район смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество также осудило действия турецкой стороны.