Эво Моралес отправился на медобследование на Кубу

Экс-президент Боливии Эво Моралес в пятницу покинул Мексику, где ему ранее было предоставлено политическое убежище, и отправился на Кубу. Там он планирует пройти медицинское обследование.

Об этом агентству Reuters сообщила бывший министр здравоохранения в правительстве Моралеса Габриэла Монтаньо. По ее словам, на Кубе у экс-президента назначена встреча с командой местных врачей, которые раньше занимались его лечением в Боливии. Представитель МИД Мексики Роберто Веласко подтвердил, что Моралес сообщил властям страны о временной поездке, пишет ТАСС.

Напомним, в октябре в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.