Психолог рассказал, как справиться с сезонной депрессией

В декабре количество часов, во время которых светло, сокращается до четырех-пяти. На крайнем Севере и в Заполярье световой день и вовсе составляет 21-23 минуты. Темное время года снижает настроение, физическое и психологическое состояние человека. Как справиться с сезонной депрессией? Рекомендации дает доктор психологических наук, профессор МГППУ Владимир Кудрявцев.

- Когда я слышу жалобы на слякоть, темень и непогоду, я всегда спрашиваю тех, кто на них жалуется, чем они занимаются в это время? - говорит доктор психологических наук, профессор МГППУ Владимир Кудрявцев. - И вот почему. Для меня ориентиром остается исследование Кари Лейбовиц, психолога Стэнфордского университета. Она, когда изучала явление сезонной депрессии, обратила внимание на жителей норвежского города Тромсё. С конца ноября до конца января там солнца в принципе не бывает - крайний Север. Но вот парадокс: исследуя общее психическое состояние жителей, Лейбовиц заметила, что показатели сезонной депрессии у них ниже среднеевропейской. Вопрос: "У вас бывает сезонная депрессия?" - их удивил. "А почему она должна быть?" - переспросили они. Мне их вопрос нравится. Понимаете, в северной Норвегии люди рассматривают зиму как нечто, чем можно наслаждаться, а не как что-то, что нужно пережить. Мне думается это и есть ключ к пониманию и преодолению сезонной депрессии.

По мнению психолога, когда есть такое понимание, надо просто слушать себя. Кто-то от сезонной депрессии лечится вкусной едой - и надо гурманствовать, но не объедаться. У кого-то вырастает работоспособнось, значит, надо себя по максимуму загружать делом. Кто-то наоборот, чувствует слабость, а это намек организма на то, что надо быть аккуратнее со своим здоровьем и заняться им, как бы ни было "некогда".

В остальном Владимир Кудрявцев советует "не забывать об абсолютно банальных рецептах", которые, как правило, оказываются эффективными, но и самыми пренебрегаемыми:

1.В светлые часы гулять на свежем воздухе не менее часа.

2.Чаще носить светлую или белую одежду, которая помогает вырабатывать гормон радости - серотонин.

3.Не смотреть телевизор часами или "зависать" в сети сутками, а вести активный образ жизни - ездить за город, заниматься спортом, встречаться с друзьями, ходить в кино, на выставки, в театры и на концерты.