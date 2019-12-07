Как отличить хорошего риелтора от плохого

Отличить плохого риелтора от хорошего теперь легче. Вступил в силу профессиональный стандарт "Специалист по операциям с недвижимостью", утвержденный Минтрудом.

В стандарте перечислены знания и умения, которыми должен обладать риелтор-профессионал. Так, эксперту по недвижимости, оказывающему услуги по ее реализации, достаточно иметь среднее образование или же закончить бакалавриат, а затем рекомендуется каждые два года проходить программы повышения квалификации. Он должен, к примеру, уметь делать маркетинговые исследования рынка жилья, консультировать клиента по местоположению и доступу, типу и размеру, стоимости жилья, а также по стоимости его содержания (имеются в виду коммунальные платежи, налоги и пр.). Такой специалист умеет читать технические паспорта, кадастровые планы и справки, чертежи, поэтажные планы и экспликации объектов недвижимости. Также он может проконсультировать клиента о затратах на сделку и регистрацию прав и обременений.

Риелтор должен соблюдать и этические нормы. Например, не разглашать третьим лицам условия сделки, не скрывать сведения о реальной стоимости объекта или факты о недостатках жилья - правового, физического, географического и экологического характера. Также он обязан не клеветать на конкурентов и не дискредитировать репутацию коллег.

"Несмотря на то, что рынок недвижимости в России существует уже около 30 лет, профессии "риелтор" как таковой официально не существовало до сих пор, и не было каких-либо нормативно-правовых документов, в которых четко формулировались бы единые требования к специалистам, осуществляющим риелторскую деятельность, - говорит руководитель юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Краснова. - Стандарт закрепляет подробные требования к профессиональным навыкам и компетенциям, которыми должен обладать специалист по операциям с недвижимостью, вводит возможное наименование должностей таких специалистов (агент по аренде недвижимости, агент по недвижимости, эксперт по недвижимости и др.)".

Со временем - не ранее, чем через полгода - специалисты по недвижимости начнут сдавать экзамены в Центрах оценки квалификации. Успешно сдавших будут включать в специальный реестр, через который клиенты смогут "пробить" своего риелтора, чтобы убедиться в его профессионализме. Сейчас существует похожая система сертификации компаний и специалистов рынка недвижимости, зарегистрированная Российской гильдией риелторов еще в 2002 году. Компании, прошедшие сертификацию, агенты и брокеры, прошедшие аттестацию, перечислены в реестре, который можно найти на сайте reestr.rgr.ru. "Эта система также требует усовершенствования, в ближайшее время она будет приведена в соответствие с профстандартом. Стандарт также будет в дальнейшем совершенствоваться, в него вошли не все предложения, которые обсуждались ранее", - говорит Арсен Унанян, президент Российской гильдии риелторов. Возможно, со временем оба реестра будут объединены.