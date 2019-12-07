Кошки все чаще устраивают пожары в домах

В Южной Корее домашние животные, в первую очередь кошки, все чаще устраивают пожары в жилых домах и квартирах. Об этом сообщает издание Korea Herald.

Только в Сеуле в 2019 году по этой причине произошел 31 пожар. Причем число возгораний растет с каждым годом. В 2017 году домашние животные стали причиной семи возгораний, в 2018 - 19.

Главным образом пожары начинаются из-за того, что кошки включают электроплиты лапами.

Поэтому пожарные рекомендуют отключать плиты от сети, уходя из дому или ставить на кнопки включения защитные колпачки, а также не держать рядом с электроплитами ничего легковоспламеняющегося.