Уставный закон Красноярского края от 5 декабря 2019 года № 8-3347 "О внесении изменений в Уставный закон края "О выборах Губернатора Красноярского края"

Статья 1

Внести в Уставный закон края от 20 июня 2012 года № 2-410 "О выборах Губернатора Красноярского края" (Наш Красноярский край, 2012, 20 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 27 декабря 2012 года, № 62 (574)/2; 3 июня 2013 года, № 23 (598); Наш Красноярский край, 2013, 13 ноября; 2014, 26 марта; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 10 июня 2014 года; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 1 мая 2015 года, № 16 (696); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 26 февраля 2016 года, 20 июля 2016 года, 20 апреля 2018 года, 6 декабря 2018 года, 5 апреля 2019 года) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Правом избирать Губернатора края обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Красноярского края не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" для голосования на выборах Губернатора края.";

2) статью 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В целях обеспечения реализации избирательных прав, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

3) в пункте 2 статьи 12 слова "в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания" заменить словами "до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию";

4) первое предложение пункта 4 статьи 22 после слов "воинской части," дополнить словами "и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,";

5) первое предложение пункта 3 статьи 24 дополнить словами ", его территориальным органом";

6) в пункте 3 статьи 48 слова "в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить словами "на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии";

7) в пункте 2 статьи 53 слова "по письменному указанию Избирательной комиссии Красноярского края" исключить;

8) в статье 67 исключить слово "только".

Статья 2

Настоящий Уставный закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс



