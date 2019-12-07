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07.12.2019 13:14
Рубрика: Общество

Кузнецова: Из Сирии в Москву вернулись еще четверо российских детей

Текст: Владимир Емельяненко

Детский омбудсмен Анна Кузнецов сообщила, что сегодня еще четверо российских детей вернулись на родину из Сирии. Они прилетели бортом МЧС в аэропорт "Жуковский". Ослабленных детей сразу доставили в медицинскую клинику. Там их встретили врачи и родственники, приехавшие из Дагестана и Волгоградской области.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- Удалось сделать забор ДНК, - сообщила Анна Кузнецова. - В ближайшее время на эту группу детей будут оформлены документы. Будем стараться это сделать как можно скорее, потому что те условия, в которых оказались дети, они, конечно, далеко не те, в которых должны находиться дети.

Детский омбудсмен сообщила, что, несмотря на все сложности, связанные с рисками и поиском детей фактически в зоне боевых действий, снова готовится эвакуация нескольких десятков детей. Они находятся в неподконтрольном сирийским властям лагере беженцев "Аль-Холь".

По словам Кузнецовой, в сирийских лагерях и тюрьмах могут находиться еще свыше 100 российских детей. Проблема возникла после того, как некоторые семьи из российских регионов уезжали в Сирию и Ирак воевать на стороне террористов. Они брали с собой детей. Также уже на Ближнем Востоке у них рождались дети, многие из которых теперь остались сиротами. Или их родители сидят в тюрьмах.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Ситуация в Сирии
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