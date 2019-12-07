Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным

Сегодня в Сочи президенты России и Беларуси проводят переговоры. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают вопросы интеграции двух стран. Российский президент указал на важность встречи в канун 20-летия союзного договора России и Беларуси. В ответ Лукашенко заметил, что это большое событие. "За эти двадцать лет сделано немало, это известно, немало и предстоит сделать", - сказал он.

Президент Беларуси также рассказал, что сегодня смотрел российские телеканалы, прочитал Telegram-каналы. "Все задаются вопросом в России. А что Лукашенко, с чем он туда едет, с чем он приехал вообще?" - поделился он своими впечатлениями от прочитанного.

По словам Лукашенко, люди и хозяйственные субъекты двух стран должны иметь равные условия для жизни и работы. "Все. Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать. И нефть покупать по 63 доллара за баррель", - заявил Лукашенко. Но тогда, по его словам, и конкурирующие предприятия должны все это покупать по такой же цене. "В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вы как ученый, экономист , кандидат экономических наук, понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства", - подытожил Лукашенко, обращаясь к российскому президенту.

Владимир Путин в свою очередь в ходе беседы отметил, что РФ и Беларусь сделают все, чтобы народы двух стран получили заметные преимущества от интеграции.

Президент Беларуси также отметил работу правительств двух стран, которые проанализировали Союзный договор, "что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять".

"Но и мы с вами к этому вопросу обращались не единожды. И, как вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств", - сказал он Владимиру Путину.