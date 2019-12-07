Медведев Украине: Обоюдная выгода или ничего

Новые газовые договоренности России и Украины должны быть обоюдовыгодными, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В противном случае не будет ничего, предупредил он, а ведь Киев мог бы получать газ напрямую дешевле, чем сейчас из Европы по так называемому реверсу.

За два часа прошедшего в четверг "Разговора с Дмитрием Медведевым" все внимание было сконцентрировано на том, как прожила уходящий год страна и чем будет жить в перспективе. Международным вопросам уделили считанные минуты, хотя для будущего сотрудничества с некоторыми странами, особенно самыми близкими, декабрь становится определяющим месяцем.

И когда прямой эфир завершился, "Разговор" продолжился: глава правительства побеседовал с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым о газовых переговорах с Украиной. "Может, вообще не поставлять?" - предложил он премьеру.

Это невозможно, возразил Медведев, потому что Россия должна думать о европейских потребителях и о украинцах тоже не забывать. Сейчас, напомнил он, Киев по реверсу получает тот же самый российский газ только гораздо дороже, чем мог бы. "Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договориться", - подчеркнул он.

- А как можно договориться? Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон, - процитировал глава кабинета министров монтера Мечникова из "Двенадцати стульев". - Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз.

Если другая сторона намерена стоять на своем, то "не будет тогда ничего", заявил Дмитрий Медведев. Невозможно договориться по газу и одновременно дальше настаивать на выплатах по всяким судебным решениям. "Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - указал председатель правительства.

Москва, как того хотят в Киеве, согласна работать и по нормам европейского законодательства, если украинская сторона успеет их внедрить, но по всем существенным пунктам все равно необходимо договориться, отметил Дмитрий Медведев.

- И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан, - подытожил глава кабинета министров.