МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана

Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг иранского исследовательского центра Фордо, но оснований для "драматических выводов" нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Москва намерена конкретно изучить, что предлагает Вашингтон. Речь идет не только об исследовательском центре Фордо но и АЭС Бушер и других направлениях. Несмотря на это, российские специалисты останутся на иранских объектах. "Я уверен, что по Бушеру они продолжат работу, по Фордо тоже", - подчеркнул замминистра.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо​​​. Такое решение принято в ответ на планы Тегерана о начале работ по обогащению урана на объекте.

Ситуация вокруг Фордо обсуждалась также накануне на заседании Совместной комиссии по ядерной программе Ирана в Вене. Представители РФ озвучили, что не планирует отказываться от проекта по перепрофилированию Фордо.

Напомним, с 2017 года российские специалисты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Однако после 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, начав в Фордо обогащение урана. Это сделало технически невозможным производство стабильных изотопов.