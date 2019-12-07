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07.12.2019 14:55
Рубрика: Власть

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана

Текст: Александр Саможнев

Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг иранского исследовательского центра Фордо, но оснований для "драматических выводов" нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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По словам Рябкова, Москва намерена конкретно изучить, что предлагает Вашингтон. Речь идет не только об исследовательском центре Фордо но и АЭС Бушер и других направлениях. Несмотря на это, российские специалисты останутся на иранских объектах. "Я уверен, что по Бушеру они продолжат работу, по Фордо тоже", - подчеркнул замминистра.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо​​​. Такое решение принято в ответ на планы Тегерана о начале работ по обогащению урана на объекте.

Ситуация вокруг Фордо обсуждалась также накануне на заседании Совместной комиссии по ядерной программе Ирана в Вене. Представители РФ озвучили, что не планирует отказываться от проекта по перепрофилированию Фордо.

Напомним, с 2017 года российские специалисты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Однако после 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, начав в Фордо обогащение урана. Это сделало технически невозможным производство стабильных изотопов.

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