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07.12.2019 05:53
Рубрика: В мире

На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти в юго-восточном штате Табаско. Запасы здесь оцениваются в 500 миллионов баррелей.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
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Президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору об этом в пятницу сообщил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропес, пишет ТАСС, ссылаясь на издание Universal. В нефтегазовой компании назвали это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года. Новое месторождение назвали "Кески".

Ранее президент Мексики не раз заявлял, что намерен уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 миллиона баррелей в сутки.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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