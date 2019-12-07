На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти в юго-восточном штате Табаско. Запасы здесь оцениваются в 500 миллионов баррелей.

Президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору об этом в пятницу сообщил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропес, пишет ТАСС, ссылаясь на издание Universal. В нефтегазовой компании назвали это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года. Новое месторождение назвали "Кески".

Ранее президент Мексики не раз заявлял, что намерен уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 миллиона баррелей в сутки.