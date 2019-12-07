Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Медики предупреждают, что регулярное употребление ряда продуктов делает человека более восприимчивым к инфекциям. Это грозит развитием воспалительных процессов в кишечнике, колоректальным раком и циррозом печени.

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.

- Это важно, потому что микроорганизмы в кишечнике взаимодействуют с иммунной и нервной системами, - пояснил специалист.

Крайне негативно на слизистую кишечника влияют (при частом употреблении) выпечка, сладости, маргарин, майонез, сало и обработанные продукты. Врач отметил, что здоровью не навредит копченая колбаса, если есть ее в небольших количествах раз в неделю. Недельная норма красного мяса - не более 500 граммов.

Среди самых полезных продуктов для кишечника названы бананы, рыба, вареный картофель, квашеная капуста, черный хлеб, фасоль, чечевица, шпинат и морковь.