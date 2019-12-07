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07.12.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики предупреждают, что регулярное употребление ряда продуктов делает человека более восприимчивым к инфекциям. Это грозит развитием воспалительных процессов в кишечнике, колоректальным раком и циррозом печени.

Фото: iStock
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Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.

- Это важно, потому что микроорганизмы в кишечнике взаимодействуют с иммунной и нервной системами, - пояснил специалист.

Крайне негативно на слизистую кишечника влияют (при частом употреблении) выпечка, сладости, маргарин, майонез, сало и обработанные продукты. Врач отметил, что здоровью не навредит копченая колбаса, если есть ее в небольших количествах раз в неделю. Недельная норма красного мяса - не более 500 граммов.

Среди самых полезных продуктов для кишечника названы бананы, рыба, вареный картофель, квашеная капуста, черный хлеб, фасоль, чечевица, шпинат и морковь.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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