НХЛ не накажет Задорова за силовой прием против Котканиеми

Национальная хоккейная лига не стала наказывать российского защитника "Колорадо" Никиту Задорова за силовой прием против нападающего "Монреаля" Йеспери Котканиеми, в результате чего финн получил травму.

Никита Задоров - один из самых жестких защитников в НХЛ. Встреча на льду с этим обладателем внушительных физических данных не сулит соперникам ничего хорошего. В недавнем матче против "Колорадо" это испытал на себе финский форвард Йеспери Котканиеми.

Задоров врезался в него у борта, непреднамеренно попав коленом в область колена, после чего финский форвард совершил пугающее сальто назад и рухнул на лед. Котканиеми все же сумел подняться, однако покинул лед лишь при помощи партнеров по команде.

В результате финн получил травму, а хоккейная общественность рассчитывала, что НХЛ накажет россиянина. Однако судьи в том эпизоде нарушение правил не зафиксировали. В том, что не было нарушения согласились и в лиге.

Тем временем российский форвард "Ванкувера" Николай Голдобин был отправлен в фарм-клуб. В нынешнем сезоне он провел всего один матч и не смог набрать очков.

В минувшем сезоне на счету Голдобина 63 матча в НХЛ и семь заброшенных шайб, к которым он добавил 20 результативных передач.