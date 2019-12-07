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07.12.2019,  
07:18
Текст:  Николай Грищенко

Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57

Самолет-лаборатория на базе истребителя Су-57 провел 16 тестовых полетов в рамках тестирования двигателя второго этапа. Продолжаются также стендовые инженерные испытания перспективного реактивного двигателя.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках", - сообщил ТАСС индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Фото: SAAB AB\facebook.com
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Отметим, что летные испытания нового двигателя под названием "Изделие 30" начались в декабре 2017 года. Из открытых источников известно, что двигатель получит электронную систему автоматического управления, вентилятор и полностью перепрофилированный компрессор.

Это обеспечит истребитель пятого поколения дополнительной сверхманевренностью, тяговооруженностью и способностью совершать крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. Отметим, что сейчас Су-57 летают на двигателях АЛ-41Ф1. Ими также штатно комплектуются истребители Су-35.

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