Овечкин рассказал, когда завершит карьеру

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что уйдет из хоккея сразу же как побьет рекорд по голам Уэйна Гретцки.

Лидер "Вашингтона" и один из самых ярких игроков НХЛ последнего десятилетия Александр Овечкин стал гостем программы ESPN In The Crease. В эфире он пошутил про то, что случится, если он обойдет по голам легендарного Уэйна Гретцки.

"Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Вероятно, после этого вы никогда больше не увидите меня на льду. Да, можно сказать, что это будет моментальный уход на пенсию", - пошутил Овечкин.

На данный момент на счету Александра 678 шайб в НХЛ. Уэйн Гретцки за карьеру в сильнейшей лиге мира сделал 894 точных броска.