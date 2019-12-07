Певец и гитарист Алекс Гасп впервые выступит в Кремле

Накануне у 31-летнего итальянского артиста вышел дебютный альбом Fight 4U. И к своему первому появлению на сцене Государственного Кремлевского дворца он готовился основательно: дважды выступал на фестивалях в московском Саду "Эрмитаж" и в усадьбе "Архангельское". А летом стал гостем фестиваля "Славянский базар" в Витебске. И вот теперь, седьмого декабря, Алекс Гасп станет участником гала-концерта "Зимняя сказка для взрослых-5". Вместе с другими звездами российской и европейской музыки.

Перед концертом в Кремле с Алексом Гаспом встретился обозреватель "РГ".

Вы уже представляли у нас свои программы… Почему теперь решили прилететь в Москву ради одной-единственной песни - Сhimera di passaggio, той самой, которая и открывает ваш дебютный альбом?

Алекс Гасп: Да, в этот раз будет только одна. Но это ничего не значит, потому что мне важно выступить в Кремле, на главной сцене России. Я знаю, что для вашей страны она много значит. Знаю, что с 2013 года, когда начали проводиться эти концерты, в них участвовало всего пять итальянцев. Ну, а в этом я и вовсе буду единственным (улыбается). Прилетел я и потому, что хочу спеть с российскими артистами, не назову их по именам, но внешне всех помню. Ведь мы уже выступали вместе - в разных программах… Но особенно мне нравятся Земфира и "Мумий Троль", с которыми я тоже познакомился во время предыдущих визитов в Россию.

А еще я услышал записи Владимира Высоцкого и меня очень впечатлили и его песни, и глубокий голос.

Как считаете, могут ли резкие и драматичные песни Высоцкого зазвучать и на мелодичном итальянском языке?

Алекс Гасп: На самом деле в Италии тоже много бардов, которые исполняют свой репертуар с непохожей ни на кого манерой. Да, песни Высоцкого можно перепеть на итальянском… Но никто не сможет повторить то, что он сделал и как он пел.

Вы выступали на фестивалях в России и Италии. Сильно ли они отличаются: по духу, атмосфере, конферансу ведущих, звучанию и эмоциям?

Алекс Гасп: Даже между двумя любыми фестивалями всегда есть разница. Но главная вот в чем - в Италии, да и вообще в Европе, музыканты почти никогда не поют под "минус" (то есть, под заранее записанную полную инструментальную фонограмму песни, - прим. ред.). А у вас в России это случается. А больше всего мне понравилось в Саду "Эрмитаж": организаторы построили там несколько небольших сцен, поэтому мне приходилось постоянно бегать с одной на другую. Это здорово добавляло драйва! Класс!

Что особенно важно для вас самого в собственных песнях?

Алекс Гасп: Наверное, то, что я могу рассказывать в них о своей повседневной жизни. О том, как засасывает суета, и в итоге ты не успеваешь уделять много времени семье и ребенку. А еще я делюсь впечатлениями о том что меня окружает, о происходящем в мире. И у меня не бывает песен "ни о чем". Песню Superman я, например, посвятил папе… Как я пишу? Дома, под гитару. А потом добавляю в песню какие-то электронные звуки, выбираю стиль. В итоге у меня может получиться рок, панк, баллада…

Вы заняты успешной карьерой и времени, как сами поете, - ни на что не хватает. Зачем тогда открыли музыкальную школу? Какую радость она вам приносит кроме, может быть, дохода и вдохновения?

Алекс Гасп: Очень хочу передать детям свою любовь к музыке. Это мое увлечение - не для заработка, ведь я могу зарабатывать иначе. Но мне нравится находить людей, которые, как и я любят музыку. Да и когда преподаю, то и сам учусь! Я проговариваю что-то ученикам, и тоже понимаю этот предмет еще лучше! Поэтому академия Lizard и для меня тоже - новый творческий рост! Теперь у нас уже есть несколько отделений. То, которым занимаюсь я, находится под Миланом, а недавно у нас появилось отделение и в Москве!

Постепенно я придумал и свой собственный метод психологии обучения, рассчитанный на детей. Основы музыки в него тоже входят. А всего я занимаюсь с двадцатью детьми. И хором из 15 человек, уже взрослых. Все они - люди с нарушениями психики. И такая же история с аутистами. Но мне это нравится: находить к этим людям подход, эмпатию, помогать им… Я даже написал песню Nel Blu, посвященную аутистам.

И мы, русские, и вы, итальянцы - по духу оптимисты. Расскажите: может ли музыка вылечить этих людей?

Алекс Гасп: Лично я считаю, что музыка лечит! Мне она не раз помогала выбираться из сложных жизненных ситуаций. Это не значит, что аутисты должны отказываться от лекарств. Но их внутреннему миру наши занятия музыкой точно помогают!