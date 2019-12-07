Похищенные 40 лет назад в ГДР картины нашлись в Германии

Украденные в 1979 году в бывшей ГДР картины нашлись в Германии. Они были похищены из музея замка Фриденштайн в городе Гота (федеральная земля Тюрингия). Случившееся стало крупнейшей кражей предметов искусства в Восточной Германии.

Как пишет журнал Spiegel, речь идет о работах "Святая Катарина" Ганса Гольбейна - старшего, "Деревенская улица с повозками и коровами" Яна Брейгеля - старшего, "Портрет молодого человека" Франса Халса, "Старик" Яна Ливенса и "Автопортрет с подсолнухом" Антониса ван Дейка.

Оставшимся анонимным владелец произведений искусства сообщил о местонахождении данных картин и потребовал выплатить ему 5,25 миллиона евро. Полотна были переданы государству, идет проверка их подлинности. Получил ли он за них деньги, не уточняется. Между тем в отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела за шантаж и укрывательство.