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07.12.2019 13:10
Рубрика: Кинократия

Поможет ли ЕГЭ оценить креативность ребенка

Текст: Ксения Колесникова

Креативное и критическое мышление, умение работать в команде, эмоциональный интеллект…Без них современному ребенку никуда, уверяют эксперты. Но стоит ли проверять "мягкие навыки" всех детей на выходе из школы? И нужно ли это делать в рамках ЕГЭ? Об этом "РГ" поговорила со специалистами Федерального института педагогических измерений и ведущих вузов - участников проекта 5-100.

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- Эксперты давно говорят о возможности включения в школьные экзамены задач, направленных на оценку креативного мышления. Один из таких шагов - возврат к сочинению, - рассуждает директор Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Дмитрий Тихонов. - Но в целом оценка мягких навыков слишком субъективна, чтобы использовать для этого подход, схожий с ЕГЭ. Возможно, не стоит вообще соединять несоединимое: экзамены по школьным предметам и развитие так называемых "мягких навыков" - soft skills. Это все-таки разные вещи.

В первую очередь экзамены в школах проверяют знание предмета. Плюс - умение решать задачки, грамотно формулировать свои мысли, анализировать, аргументировать и т.д. Как рассказала "РГ" замдиректора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова, в развернутых заданиях школьники могут предложить несколько вариантов решения, неожиданные аргументы, рассуждения… Это дает школьникам возможность показать свою креативность, а экспертам - поставить им более высокую оценку.

- Сформированность некоторых "мягких компетенций" вносит вклад в успех на экзамене. Во-первых, тайм-менеджмент. Время ограничено, и важно суметь эффективно организовать свою работу, успеть проверить и при необходимости исправить ответ, - говорит Ольга Котова. - Во-вторых, коммуникация, навыки общения. Экзаменационные модели включают задания с развернутым ответом, требующие логичного рассуждения, изложения своей позиции и аргументов. Некоторые задания в гуманитарных предметах содержат элементы диалога, диспута. Но в целом, сказать, что "мягкие навыки" сейчас проверяются в ОГЭ или ЕГЭ, все-таки нельзя. Здесь нужны хорошие предметные знания.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вузовские олимпиады для школьников в плане проверки soft skills - гораздо более эффективный инструмент, считает эксперт центра многопрофильного довузовского образования "Уникум" РУДН Дмитрий Мамченков. Многие из них требуют и предметных знаний, и настоящего творчества и работы в команде.

Чтобы такая форма и дальше развивалась, эксперт предлагает несколько шагов. Во-первых, учитывать результаты одобренных Минобрнауки вузовских олимпиад в рейтингах школ. Во-вторых, стимулировать вузы проводить больше собственных олимпиад. В-третьих, добиваться того, чтобы задания на них были действительно творческими и интересными, а не проверяли бы то, как школьники знают вузовскую программу.

- Необходимо создать единый сайт, где была бы собрана вся информация об олимпиадах школьников. В перспективе, на нем же можно проводить первые онлайн-туры олимпиад, - говорит Дмитрий Мамченков. - А еще - стимулировать развитие вузовских курсов подготовки к олимпиадам в онлайн-формате, чтобы они стали доступными для всех регионов.

- Гибкость мышления, умение адекватно воспринимать невероятно быстро меняющийся мир - вот, что сегодня нужно развивать в первую очередь. И я не вижу способа, как эти навыки можно проверить в формате тестов или ЕГЭ, - согласен руководитель Центра "Фаблаб" ТюмГУ Дмитрий Яковлев. - Гораздо проще оценить "мягкие навыки" школьников в заданиях игрового формата. И не только школьников: многие компании уже проводят игровые тренинги для своих сотрудников - это сегодня "в тренде". Опытный наставник по результатам игры может составить карту развития для каждого участника - и следить за ее изменением.

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