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07.12.2019 19:28
Рубрика: Спорт

Поздняков заявил, что на ОИ-2020 россияне будут представлять ОКР

Текст: Максим Домчев

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены будут представлять ОКР, который не попадает под санкции WADA.

Россияне готовятся к Олимпиаде-2020 и ждут решения ВАДА

Об этом Поздняков рассказал, находясь в Лозанне на олимпийском саммите. Ранее комитет по соответствию WADA дал рекомендацию исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации. Помимо этого запретить спортсменам из России на четыре года выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Окончательное решение будет принято 9 декабря.

"Российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты - самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить", - цитирует ТАСС слова Позднякова.

Гава ОКР заявил, что с сегодняшнего дня "все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России".

Поздняков признал, что у экспертов WADA и независимых российских специалистов есть существенные расхождения относительно базы данных московской лаборатории. И решать это следует в спортивном арбитражном суде.

Спорт Олимпийские игры Допинговые скандалы Олимпиада-2020
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