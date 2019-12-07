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07.12.2019 13:32
Рубрика: Общество

Правительство направило 3,5 млрд на обновление учреждений культуры

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство направляет 3,5 миллиарда рублей на обновление отдельных региональных и муниципальных учреждений культуры.

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Финансирование подготовлено для Дома танца ансамбля "Лезгинка" в Махачкале, Марийской государственной филармонии им. Я.А. Эшпая, Мурманского областного драматического театра, Курганского государственного театра драмы, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, ряд других учреждений.

Реновация проводится в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". В 2020 году из 3,5 миллиардов профинансируют работы на 460 миллионов рублей, на 920 миллионов - в 2021 году и на 2,12 миллиарда - в 2022 году.

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