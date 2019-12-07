Правительство выделило 5 млрд рублей на новый высокотехнологичный медцентр

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского получит от правительства в 2019-2023 годах 5 миллиардов рублей на строительство в Москве центра высоких медицинских технологий.

В центре разместятся отделения лучевой диагностики и терапии, радионуклидной и функциональной диагностики, кардиологическое, кардиохирургическое, онкологическое отделения.

Реализация инвестиционного проекта позволит внедрить современные и наиболее эффективные технологии специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, расширить объемы высокотехнологичной медицинской помощи более чем в три раза, обеспечить научные и научно-клинические исследования в области радиоизотопной визуализации и радионуклидной терапии.

Центр имени Вишневского - один из крупнейших специализированных лечебно-профилактических учреждений страны, головное учреждение по таким направлениям, как хирургия и эндоскопия. В его состав входят 19 отделений, мощность стационара составляет 320 коек, поликлиники - 200 посещений в день. Ежегодно проводится около 8,5 тысяч операций.