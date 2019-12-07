Путин учредил звание "Заслуженный географ"

Теперь в России официально есть новое почетное звание - "Заслуженный географ Российской Федерации". Такой указ подписал президент. Весной 2017 года на заседании попечительского совета РГО глава государства предложил не только учредить это звание, но и установить День географа.

Звание присваивается высокопрофессиональным специалистам в области географии за заслуги в совершении географических открытий, в проведении научных экспедиций и исследований, в популяризации достижений отечественной географии, в подготовке квалифицированных кадров и за ряд других достижений.

Звание может быть присвоено, как правило, не раньше чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности. У представленного к награде должны быть отраслевые поощрения федеральных или региональных властей, или же РГО.