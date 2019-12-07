Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила свое видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина прокомментировала резонансный ролик, где она нецензурно возмущается бездействием подрядчика в Нижнем парке. Реконструкция объекта должна завершиться 20 декабря.

Видео появилось в Сети вечером 5 декабря. Сообщалось, что оно снято мэром Липецка при посещении парка. Женщина за кадром, не выбирая выражений, распекает ответственных за реконструкцию, поскольку на объекте практически нет рабочих и техники, а те, что есть, по мнению автора, лишь изображают активность. Между тем сдача объекта на носу, скоро его должен посетить губернатор Игорь Артамонов. Адресатам (как ясно из контекста - чиновникам) поручается принять меры и ежедневно фиксировать на видео ход работ.

Ролик только в первоисточнике просмотрело более 150 тысяч человек. Местный депутат Олег Хомутинников уже заявил РИА Новости, что намерен направить этот материал для оценки в прокуратуру, полицию и комитет горсовета по этике.

"Видео действительно снято мной. Третьего декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждем, и была крайне возмущена - в девять утра в парке практически не было строителей, не работала техника. И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла", - передали агентству слова Уваркиной в пресс-службе мэрии.

Решение кого-то из участников чата выложить это видео в интернет мэр назвала непорядочным.

Евгения Уваркина возглавляет администрацию города с июня 2019 года. До весны она занималась агробизнесом. Руководила группой компаний "Трио", наблюдательным советом кооператива "Объединенные производители молока" и ассоциацией сельхозпроизводителей Липецкой области. Кроме того, женщина была председателем комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий в Общественной палате РФ.