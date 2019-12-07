На Среднем Дону нашли скифскую "амазонку" в золотом уборе

По словам руководителя Донской экспедиции Валерия Гуляева, за всю историю отечественной археологии подобных богатых женских головных уборов найдено чуть более 20 единиц, и все они обнаружены в "царских" курганах степной зоны древней Скифии.
"Мы впервые нашли такой убор в курганах лесостепной зоны, и что особенно интересно - убор впервые обнаружен в погребении амазонки", - сообщил на заседании ученого совета Института археологии РАН археолог.
В ходе лабораторных исследований установлена лигатура украшений с изящным растительным орнаментом. Они сделаны из сплава, в котором примерно 65-70 процентов золото, а оставшаяся часть - примеси меди, серебра и совсем небольшой процент железа. Таким образом античные златокузнецы из Пантикапея несколько тысяч лет раньше создали сплав идентичный современным ювелирным изделиям.
В кургане Девица V также были одномоментно погребены еще три женщины разного возраста: молодые 20-29 и 25-35 лет, девочка-подросток 12-13 лет.
Молодые женщины были похоронены у южной и западной стены дромоса. Они были уложены на деревянные ложа с травяными подстилками. Причем одна из них находилась в "позе всадника", чтобы уложить ее таким образом были подрезаны сухожилия на ногах.
Под левым плечом у нее находилось бронзовое зеркало, рядом лежали два копья, а на левую руку надет был браслет из стеклянных бусин. В ногах стояли два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар.
Справка "РГ"
Курган находится у села Девица Воронежской области. С 2010 года памятник истории исследуют сотрудники Донской экспедиции Института археологии РАН. Курган, высотой около одного метра и диаметром 40 метров, состоит из 19 насыпей. В древности гробница была накрыта дубовыми плахами, которые уложены крест-накрест и опирались на 11 мощных дубовых столбов. Погребение было частично ограблено еще в древности: во время раскопок открылся грабительский ход, прорытый сбоку с северной части до центра кургана.