На Среднем Дону нашли скифскую "амазонку" в золотом уборе

В Воронежской области на Среднем Дону найдено богатое погребение четырех скифских "амазонок". Одна из них, женщина 45-50 лет, была похоронена в парадном головном уборе - калафе из золотых пластин и ободков с подвесками в виде амфор. Найдено также оружие, керамика и другие артефакты второй четверти IV века до нашей эры.

По словам руководителя Донской экспедиции Валерия Гуляева, за всю историю отечественной археологии подобных богатых женских головных уборов найдено чуть более 20 единиц, и все они обнаружены в "царских" курганах степной зоны древней Скифии.

"Мы впервые нашли такой убор в курганах лесостепной зоны, и что особенно интересно - убор впервые обнаружен в погребении амазонки", - сообщил на заседании ученого совета Института археологии РАН археолог.

В ходе лабораторных исследований установлена лигатура украшений с изящным растительным орнаментом. Они сделаны из сплава, в котором примерно 65-70 процентов золото, а оставшаяся часть - примеси меди, серебра и совсем небольшой процент железа. Таким образом античные златокузнецы из Пантикапея несколько тысяч лет раньше создали сплав идентичный современным ювелирным изделиям.

В кургане Девица V также были одномоментно погребены еще три женщины разного возраста: молодые 20-29 и 25-35 лет, девочка-подросток 12-13 лет.

Молодые женщины были похоронены у южной и западной стены дромоса. Они были уложены на деревянные ложа с травяными подстилками. Причем одна из них находилась в "позе всадника", чтобы уложить ее таким образом были подрезаны сухожилия на ногах.

Под левым плечом у нее находилось бронзовое зеркало, рядом лежали два копья, а на левую руку надет был браслет из стеклянных бусин. В ногах стояли два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар.

Справка "РГ"

Курган находится у села Девица Воронежской области. С 2010 года памятник истории исследуют сотрудники Донской экспедиции Института археологии РАН. Курган, высотой около одного метра и диаметром 40 метров, состоит из 19 насыпей. В древности гробница была накрыта дубовыми плахами, которые уложены крест-накрест и опирались на 11 мощных дубовых столбов. Погребение было частично ограблено еще в древности: во время раскопок открылся грабительский ход, прорытый сбоку с северной части до центра кургана.