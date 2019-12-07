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07.12.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве автомобиль влетел в вестибюль МЦК

Текст: Сергей Бабкин
На северо-востоке Москвы иномарка врезалась в вестибюль станции МЦК "Окружная".
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
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Как уточнили в пресс-службе столичной ГИБДД, иномарка сначала сбила троих пешеходов в Локомотивном проезде, а потом врезалась в препятствие. Судя по кадрам с места ЧП, машина буквально влетела в двери "Окружной". Это одна из самых загруженных станций МЦК. К счастью, никто из пассажиров кольца не пострадал.

На место немедленно прибыли все оперативные службы. Сбитые пешеходы погибли на месте, пассажиру иномарки врачи оказывают помощь. Полиция выясняет причины ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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