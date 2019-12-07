В Москве автомобиль влетел в вестибюль МЦК

На северо-востоке Москвы иномарка врезалась в вестибюль станции МЦК "Окружная".

Как уточнили в пресс-службе столичной ГИБДД, иномарка сначала сбила троих пешеходов в Локомотивном проезде, а потом врезалась в препятствие. Судя по кадрам с места ЧП, машина буквально влетела в двери "Окружной". Это одна из самых загруженных станций МЦК. К счастью, никто из пассажиров кольца не пострадал.

На место немедленно прибыли все оперативные службы. Сбитые пешеходы погибли на месте, пассажиру иномарки врачи оказывают помощь. Полиция выясняет причины ДТП.