В Москве появится памятник бездомной кошке. Идею поддержали в Московской городской думе, где прошел "круглый стол" на тему "Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса".

"Председатель Мосгордумы Алексей Валерьевич Шапошников уже поддержал эту историю", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, идея установки такого памятника нашла отклик и у комиссии по монументальному искусству. Теперь начнутся этапы согласования в комиссии. "Памятнику быть. Всяческую поддержку и помощь окажем", - заверил Козлов.

Волонтеры уже создали краудфандинговую платформу, позволяющую собрать часть денег на создание и установку памятника.

Кстати, в Москве установлен оригинальный памятник коту Василию из мультфильма "Возвращение блудного попугая". Он установлен во дворе жилого комплекса "Дома на Таганке" расположенного на пересечении улицы Талалихина и Брошевского переулка.

Есть памятники котам и в нескольких российских городах. Например, в Мурманске поставили скульптуру коту Семену. Потерявшийся в Москве кот прошел 2000 км, чтобы вернуться домой в Мурманск. Дорога заняла у него 6,5 лет.

В Ярославле два года назад появился памятник герою поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" - ученому коту. В Санкт-Петербурге в прошлом году открыли самый большой в Европе памятник коту высотой 6 метров.