Новости

Жириновский объяснил неважное качество поставляемых в РФ порошков и шоколада 13:42
12 штрафов и "спящий демон": что известно о виновнике ДТП на "Окружной" 13:38
На "серой" ветке метро в Москве полностью восстановлено движение 13:35
Правительство направило 3,5 млрд на обновление учреждений культуры 13:32
Дмитрий Медведев поздравил Государственный Эрмитаж с 255-летием 13:31
Кошки все чаще устраивают пожары в домах 13:27
Кузнецова: Из Сирии в Москву вернулись еще четверо российских детей 13:14
Поможет ли ЕГЭ оценить креативность ребенка 13:10
В Москве появится памятник бездомной кошке 13:10
Умер актер Рон Либман, "отец Рэйчел" из "Друзей" 12:58
Парусники "Крузенштерн" и "Седов" отправились в кругосветное плавание 12:56
В Словакии объявлено ЧП для ликвидации последствий взрыва бытового газа 12:50
В Севастополе Чубарову посоветовали жить в реальном мире 12:38
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями 12:30
В московском метро произошел сбой на "серой" ветке 12:29
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 12:16
В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью 11:48
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян 11:26
"Убийца" Creta от Kia впервые попал на фото в России 11:23
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым" 11:16
Врач рассказал, какие привычки портят волосы 10:42
В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса 10:33
Электропикап Ford технически превзойдет Cybertruck от Tesla 10:30
Овечкин рассказал, когда завершит карьеру 10:02
Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж "аварийной" подлодки 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 13:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве появится памятник бездомной кошке

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве появится памятник бездомной кошке. Идею поддержали в Московской городской думе, где прошел "круглый стол" на тему "Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса".

"Председатель Мосгордумы Алексей Валерьевич Шапошников уже поддержал эту историю", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, идея установки такого памятника нашла отклик и у комиссии по монументальному искусству. Теперь начнутся этапы согласования в комиссии. "Памятнику быть. Всяческую поддержку и помощь окажем", - заверил Козлов.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Подвалы многоквартиных домов будут проветривать в течение всего года

Волонтеры уже создали краудфандинговую платформу, позволяющую собрать часть денег на создание и установку памятника.

Кстати, в Москве установлен оригинальный памятник коту Василию из мультфильма "Возвращение блудного попугая". Он установлен во дворе жилого комплекса "Дома на Таганке" расположенного на пересечении улицы Талалихина и Брошевского переулка.

Есть памятники котам и в нескольких российских городах. Например, в Мурманске поставили скульптуру коту Семену. Потерявшийся в Москве кот прошел 2000 км, чтобы вернуться домой в Мурманск. Дорога заняла у него 6,5 лет.

В Ярославле два года назад появился памятник герою поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" - ученому коту. В Санкт-Петербурге в прошлом году открыли самый большой в Европе памятник коту высотой 6 метров.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР