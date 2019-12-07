В новогодней столице России Рязани на парад вышли 2020 Дедов Морозов

В Рязани стартовал проект новогодней столицы России. Особыми гостями праздника стали Дед Мороз из Великого Устюга и Властелин холода Чысхаан из Якутии.

Два великих волшебника открыли "Новогодний Дом" и получили рязанскую прописку. Начала работать ярмарка народных промыслов и ремесел с новогодними сувенирами не только Рязанской, но и еще десятка регионов. Но главное действо сегодняшнего дня - Парад Дедов Морозов - началось ближе к вечеру. На участие в параде зарегистрировались более 2200 человек - Дед Морозы, Снегурочки и другие сказочные новогодние персонажи. Организаторы уверенно говорят, что в преддверии 2020 года на парад реально вышли 2020 Дедов Морозов... Ну, может, чуть больше.

Возглавлял колону Дед Мороз из Устюга. Красочное шествие прошло километра два по Первомайскому проспекту к главной елке новогодней столицы на площади Ленина. Здесь Деды Морозы и Снегурочки встретилась с Властелином холода и его Внучкой. А потом был танцевальный флешмоб, концерт, огненное и лазерное шоу. Рязанцев и гостей города на площади было, что называется, не протолкнуться. Все старались сделать селфи с волшебниками и просили у них снега.

Новогодние праздники начались. Дан старт месячнику фестивалей, ярмарок, концертов и всяческих забав.В Рязани пройдет около 300 различных мероприятий.