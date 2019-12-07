Камчатку предупредили о высоком риске извержения Авачинского вулкана

По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, вероятность извержения Авачинского вулкана в течение ближайшего месяца повышена. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение адресовано в первую очередь туристам и спортсменам-экстремалам, которые посещают вулканы во время извержений и арендуют для этого вертолеты. Сейчас туристических групп в районе Авачинского вулкана не зарегистрировано, но вероятность, что туда отправились самостоятельные путешественники, есть.

Спасатели напоминают, что во время извержения рядом с вулканом при парогазовых выбросах может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, а пепел, попавший в механизмы машин, способен вывести их из строя. Кроме того, во время пеплопадов воздух электризуется, что может привести к поломке электроприборов.

Справка "РГ"

Авачинский вулкан - один из самых активных на Камчатке. Ему около 190 тысяч лет, по строению он относится к тому же типу, что и Везувий. Петропавловск-Камчатский стоит на смеси пепла и осколков горных пород, которые изверглись из Авачи примерно 30 тысяч лет назад.

До девяностых годов прошлого века на вершине вулкана был кратер глубиной 173 метра и диаметром 370 метров. В 1991 году произошло достаточно сильное извержение, и кратер полностью заполнила лава. Застыв, она образовала пробку, но не остановила активность Авачи: грунт на его вершине теплый, кое-где даже горячий, из фумарол вырываются газы, температура которых местами достигает 800 градусов по Цельсию. За день вулкан выбрасывает в воздух около 5,5 тысячи тонн газов.