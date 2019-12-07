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07.12.2019 08:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Растрогавшая до слез главу Забайкалья многодетная мать получила жилье

Текст: Анна Бондаренко

Власти Забайкальского края выделили квартиру семье многодетной матери Ольге Сережиной, которая в марте своим рассказом о жизни с семью детьми в бараке, растрогала главу региона  Александра Осипова до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Квартира находится в центре Читы, семья переехала туда месяц назад.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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"Для многодетной семьи Сережиной Ольги Петровны выделена квартира по договору социального найма. Общая жилая площадь квартиры составляет 96,4 квадратных метра, многоквартирный жилой дом 2017 года постройки", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что во время "Прямого разговора" с жителями региона тогда еще врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери. Она рассказала, что живет в аварийном бараке с семью детьми. Один из них после перенесенного менингита стал инвалидом. В доме нет центрального водоснабжения, поэтому семья вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы у малыша не было пролежней.

Осипов пообещал взять случай на контроль.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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