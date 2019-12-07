Растрогавшая до слез главу Забайкалья многодетная мать получила жилье

Власти Забайкальского края выделили квартиру семье многодетной матери Ольге Сережиной, которая в марте своим рассказом о жизни с семью детьми в бараке, растрогала главу региона Александра Осипова до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Квартира находится в центре Читы, семья переехала туда месяц назад.

"Для многодетной семьи Сережиной Ольги Петровны выделена квартира по договору социального найма. Общая жилая площадь квартиры составляет 96,4 квадратных метра, многоквартирный жилой дом 2017 года постройки", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что во время "Прямого разговора" с жителями региона тогда еще врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери. Она рассказала, что живет в аварийном бараке с семью детьми. Один из них после перенесенного менингита стал инвалидом. В доме нет центрального водоснабжения, поэтому семья вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы у малыша не было пролежней.

Осипов пообещал взять случай на контроль.