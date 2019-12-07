В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации.

В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки, сказал собеседник агентства, подчеркнув, что информация о обысках в кабинетах заместителей директора департамента является недостоверной.

Это не первое уголовное дело, фигурантами которого стал сотрудник департамента лесного хозяйства Приморья. Так, в конце мая 2019 года во Владивостоке суд вынес приговор бывшему директору этого департамента Владимиру Иванову за 35-миллионную взятку. Он получил четыре года колонии строго режима, штраф, равный сумме "вознаграждения", и запрет занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении на пять лет.