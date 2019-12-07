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07.12.2019 08:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

Текст: Анна Бондаренко

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации.

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В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки, сказал собеседник агентства, подчеркнув, что информация о обысках в кабинетах заместителей директора департамента является недостоверной.

Это не первое уголовное дело, фигурантами которого стал сотрудник департамента лесного хозяйства Приморья. Так, в конце мая 2019 года во Владивостоке суд вынес приговор бывшему директору этого департамента Владимиру Иванову за 35-миллионную взятку. Он получил четыре года колонии строго режима, штраф, равный сумме "вознаграждения", и запрет занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении на пять лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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