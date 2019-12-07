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07.12.2019 06:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нашли убитого тигренка

Текст: Анна Бондаренко

В Спасском районе Приморья нашли труп амурского тигренка со следами насильственной смерти. Недалеко от него задержали браконьеров, охотившихся на копытных. В настоящее время ведется проверка на их причастность к убийству редкого хищника, сообщает пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

Как рассказал руководитель специальной группы Центра "Амурский тигр" - инспектор КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края" Александр Чебанюк, оперативную информацию о том, что в 11 километрах от села Нововладимировка заметили группу людей, которая незаконно охотится на копытных, инспекторы получили 4 декабря. На следующий день вместе с сотрудниками Центра "Амурский тигр", департамента охотничьего надзора Приморского края и УФСБ по Приморскому они отправились на место. В тайге они нашли труп тигренка, а пройдя по оставленным в лесу следам, вышли к зимовью, где находились двое местных жителей, при которых было оружие. Кроме того, рядом с зимовьем нашли мешки с мясом дикого кабана.

Фото: iStock
В Приморье раненый охотник оклеветал тигра

На место выехала полиция, мужчины задержаны, проверяется их причастность к охоте на кабана и убийству тигра. Труп тигра изъят и направлен на экспертизу.

Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев считает, что сейчас нужно понять, в каком состоянии находится мать погибшего краснокнижного малыша. Информация, имеющаяся на сегодняшний день говорит о том, что она не ранена. Однако, специалисты беспокоятся о ее психическом здоровье.

"Кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применительно к животным, расстройство поведения. Как и люди тигры переживают, когда теряют потомство, - это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных. В истории пока много неизвестных, а те факты, которые уже установлены, не разглашаются в интересах следствия. Если причастность данных граждан к незаконной охоте на копытных животных и тем более на тигра будет установлена, им грозит серьезная уголовная ответственность", - отметил он.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый крупный и северный подвид тигра на планете и одна из редчайших кошек, занесенная в Красную книгу России и мира. В последние годы популяция этих хищников в дикой природе растет. По экспертным оценкам их примерная численность сейчас - 580-600 особей. Еще год назад считалось, что их 560-580. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке должен пройти зимой 2021-2022 года.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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