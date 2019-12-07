Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж "аварийной" подлодки

Во вьетнамском порту Камрань завершилась активная часть первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Учение стартовало 2 декабря. Российскую сторону представило современное спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов", на борту которого находится глубоководный обитаемый аппарат АС-40.

Целью учения была выработка единого подхода к спасательным операциям, что в будущем поможет флотам действовать более эффективно в случае аварийных происшествий с кораблями и субмаринами в море.

Моряки на практике проверили совместимость российского спасательного оборудования и субмарины проекта 636 ВМС Вьетнама. Для этого экипаж глубоководного аппарата ТОФ погрузился в воду и нашел на глубине макет комингс-площадки подводной лодки, а подводники ВМС Вьетнама, в свою очередь, покинули "аварийную" подлодку через торпедные аппараты.

Кроме того, во время учения моряки России и Вьетнама поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку.

Российское судно пробудет во Вьетнаме до 9 декабря. Для моряков запланированы экскурсии по городу, товарищеские спортивные состязания.