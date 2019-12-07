Сборная МФТИ победила на олимпиаде по теоретической механике

Команда студентов Московского Физтеха заняла первое место в общекомандном зачете на Всероссийской олимпиаде по теоретической механике, которая прошла в Казани.

- Студенты попадают в сборную по результатам двух отборов: предварительного, где формируется расширенный состав, и окончательного, - рассказал руководитель команды, доцент МФТИ Александр Сахаров. - Условия и задания на отборах - максимально приближены к конкурсным: студентам предлагается за три часа решить шесть задач, аналогичных олимпиадным.

Под руководством тренера ребята разбирают задания: обсуждают терминологию и утверждения, "прочесывают" все разделы механики. - Конечно, подготовить победителя за два-три месяца, невозможно, но попробовать уберечь его от лишних ошибок - вполне, - говорит Александр Сахаров. - Ведь это уже не школьная олимпиада, и здесь свои нюансы: решение должно быть строго обосновано, логично и структурированно, ссылки - только на известные доказанные утверждения. Все это необходимо обсуждать.

- Самой сложной была задача С2, - признался член сборной Физтеха Вячеслав Кузнецов. - Не сразу получилось понять рисунок - он, в отличие от других, был "трехмерный".

Кстати, олимпиада дает и бонусы в учебе: за победу можно получить "автомат" по теоретической механике.