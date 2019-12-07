В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре

Сегодня в Нижнем Новгороде на улице Горького в 17.15 произошла крупная авария: иномарка столкнулась с двумя другими легковушками, в результате одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей. Об этом сообщает МВД по Нижегородской области.

Как рассказал "РГ" заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по региону Дмитрий Мацкевич, в результате наезда Audi пострадало, по предварительным данным, 13 человек, из них 11 детей, девятиклассников. Двое взрослых и 10 детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, одного ребенка врачи осмотрели на месте и отпустили. Позже одна из пострадавших (по предварительным данным - учитель) скончалась в больнице.

Дмитрий Мацкевич уточнил, что в качестве основной версии аварии рассматривается человеческий фактор.

"Картина происшествия сейчас восстанавливается. Гололеда нет, но окончательную причину называть рано", - пояснил он.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции.