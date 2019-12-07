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07.12.2019 20:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ахмат" проиграл "Уфе" в матче 19-го тура РПЛ

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)

В субботу вечером в матче 19-го тура Российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле уступил "Уфе" - 0:1 (0:1). Единственный мяч провел в дебюте встречи защитник гостей Алиев.

После этой победы уфимский клуб набрал 25 очков и теперь делит шестое-седьмое места в первенстве страны. А вот грозненцы с 19-ю очками остались на двенадцатом месте, всего в одном балле от зоны вылета из РПЛ.

Фото: Маргарита Полякова/РГ
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Соперники, которых возглавляют известные в прошлом игроки сборной России Игорь Шалимов и Вадим Евсеев, последние четыре тура прошли дружно и  миролюбиво:  по три ничьи и одной победе. При этом уфимцы находятся на восьмом месте, а вот грозненский клуб никак не вырвется со дна турнирной таблицы..

И пока хозяева, как и в предыдущих встречах, медленно вкатывались в игру, гости пошли вперед и быстро открыли счет. Кротов на правом фланге проскочил Гиголаева и отпасовал назад к линии штрафной, где подключившийся к атаке левый защитник Алиев ювелирным ударом отправил мяч в правый нижний от Городова угол ворот - 0:1, 10-я минута.

После чего "Уфа" отошла назад, позволяя сопернику много владеть мячом. Однако у футболистов чеченского клуба комбинационные действия совсем не ладились. А самый верный момент сравнять счет Понсе, попавший с пяти метров ударом головы мячом в перекладину, имел после подачи углового с левого края.

После перерыва "Ахмат" и продолжил больше владеть мячом, но внятных ходов в атаке хозяевам создавать не получалось. Как и реальных ситуаций у чужих ворот. А издали пробить решился (едва мяч не залетел в верхний дальний угол) только Роши на 53-й минуте.

Зато контратака "Уфы" на 68-й минуте могла оказаться голевой: выстрел Фомина с угла вратарской Городов лишь в последний момент успел вытащить из-под перекладины. Вскоре выручил свою команду и голкипер гостей Беленов (он провел уже девятый "сухой" матч в сезоге), парировавший в прыжке сильный удар Исмаэла с 25-ти метров.

Результат матча так и не изменился. Таким образом, "Уфа" сделала пару шагов по турнирной таблице, а вот коллективу Игоря Шалимова предстоит во время зимней паузы серьезная работа над построением атакующей игры своих подопечных.

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