На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным

В Ставропольском крае 31 декабря решено сделать выходным днем. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем аккаунте Instagram.

В приложении он проводил опрос, в котором 93 процента жителей края высказались за перенос рабочего предновогоднего дня на ближайшую субботу.

- Спасибо, что приняли участие в голосовании - нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Свое мнение выразили тысячи людей. Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями, - написал Владимиров.

Ранее еще несколько регионов решили на местном уровне назначить выходной день на 31 декабря.

Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект с поправками в Трудовой кодекс, по которому 31 декабря будет федеральным выходным. Однако министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в этом году поправки принять уже не успеют.