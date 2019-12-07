Новости

В Сочи проходит торжественный обед в честь 20-летия Союзного государства 16:52
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии 16:42
Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам писателя в Чечне 16:26
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным 16:23
Путин: Люди должны получать преимущества от интеграции РФ и Беларуси 16:21
В Милане 18 человек пострадали в ДТП 16:20
Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн 16:18
Казань завоевала право провести ЧЕ по плаванию и водным видам спорта 16:12
Суд арестовал организатора убийства главы центра "Э" Ингушетии 16:06
В Австрии преступники планировали продать радиоактивный материал 15:56
В Чечне женщину оштрафовали за закаливание грудничка снегом 15:51
Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года 15:49
На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным 15:39
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова 15:36
Вышел новый трейлер очередной экранизации Стивена Кинга 15:36
Вышел трейлер финального сезона "Родины" 15:19
Lada Granta отправят служить в Росгвардии 15:05
В Магнитогорске задержали хоккейных фанатов, готовивших провокации 15:04
МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана 14:55
В Минске вводят новый график движения поездов 14:49
Певица МакSим опять выходит замуж 14:41
Аппарат "Полар" сделал уникальные открытия, исследуя атмосферу Солнца 14:24
Юрий Семин опроверг слухи о своей отставке 14:17
Институт киноискусства США назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года 14:09
Президент Беларуси прибыл в Сочи на встречу с Путиным 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным

Текст: Михаил Сухарев
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые земляки! Спасибо, что приняли участие в голосовании – нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Своё мнение выразили тысячи людей. И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным. Поддерживаете такое решение? #ставропольскийкрай #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

В Ставропольском крае 31 декабря решено сделать выходным днем. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем аккаунте Instagram.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Как правильно рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует

В приложении он проводил опрос, в котором 93 процента жителей края высказались за перенос рабочего предновогоднего дня на ближайшую субботу.

- Спасибо, что приняли участие в голосовании - нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Свое мнение выразили тысячи людей. Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями, - написал Владимиров.

Ранее еще несколько регионов решили на местном уровне назначить выходной день на 31 декабря.

Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект с поправками в Трудовой кодекс, по которому 31 декабря будет федеральным выходным. Однако министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в этом году поправки принять уже не успеют.

Общество Ежедневник Праздники Власть Позиция Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР