Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам писателя в Чечне

В Национальной библиотеке Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова 7 декабря торжественно открыли туристический маршрут "По следам Льва Толстого". Церемонию открытия провели советник президента РФ по культуре и праправнук писателя Владимир Толстой и директор Музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Организовала открытие и проработку маршрута чеченская турфирма "Беной тревел", в мероприятии поучаствовали представители правительства Чечни, известные историки, деятели культуры и писатели. Они стали первыми туристами, проехавшими по маршруту.

- Для Льва Толстого пребывание на Кавказе было переломным моментом его жизни и биографии. Неизвестно были ли бы созданы такие его шедевры как "Хаджи-Мурат", "Казаки" и даже "Война и мир" и неизвестно стал бы известен Лев Толстой, если бы не его пребывание на Кавказе и здесь в Чечне, - отметил потомок великого русского писателя.

Маршрут начинается в Грозном, где есть здание казарм, в котором он бывал Лев Толстой, еще одно здание было уничтожено. Затем туристов везут к руинам крепости, где бывал писатель.

- Дальше маршрут идет в селение Парабоч, там находится литературный музей, посвященный Михаилу Лермонтову. Заканчивается поездка в музее Льва Толстого, расположенном в казачьей станице Старогладовской в Шанойском районе Чечни. Она служила военной базой во время кавказских компаний царской России, - рассказал "РГ" замдиректора "Беной тревел" Ахмед Мецалов.

Лев Толстой пользуется в Чечне большим уважением, здесь есть даже село под названием Толстой-Юрт. Владимир Толстой впервые посетил Старогладовскую, находящуюся примерно в 80 километрах от Грозного, в 2000 году.